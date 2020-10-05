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Общество

Озвучена средняя зарплата пензенских учителей в 2020 году

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В понедельник, 5 октября, Пензастат обнародовал данные о средней зарплате педагогов, работающих в школах, за январь - июнь 2020-го.

В первом полугодии в регионе она составила 28 687 рублей. Это на 1 748 больше, чем в аналогичном периоде 2019-го.

«Самые высокие зарплаты среди регионов Приволжского федерального округа у преподавателей в Пермском крае - 39 352 рубля, самые низкие зарплаты у учителей в Республике Мордовии - 25 761 рубль», - сообщил начальник отдела статистики труда, уровня жизни, образования и науки Василий Ескин.

С 1 сентября в Пензенской области учителям начали доплачивать за классное руководство по 5 000 рублей из федерального бюджета. В конце первого осеннего месяца деньги получили 6 470 педагогов. При этом сохранилась и региональная доплата.

Ранее сообщалось, что выплаты будут назначены 6 678 классным руководителям. В пресс-службе Министерства образования Пензенской области объяснили уменьшение числа получателей тем, что в ряде школ один педагог руководит двумя классами и в этом случае ему положено двойное вознаграждение.

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Гость||

У меня 16000 на руки! Гуляем)))

Гость||

Гость писал(a):

У меня 16000 на руки! Гуляем)))
Ну ничего, в очередные "выборы" к этим рукам прилипнет ещё энная сумма

Гость||

Это кем же вы работаете? Нет таких зарплат в школе 16000р.если только половина ставки и без стажа?

Гость||

28 687 руб. не плохо, за пять уроков и хождение по коридору в туфлях-лодочках. Сразу хочу сказать, можете не оправдываться, мол идите сами попробуйте ..в школе обогатиться, и не надо лить дамских слёз, что всё плохо, как сказал бы корифей театра , не верю!

Гость||

Гость писал(a):

Это кем же вы работаете? Нет таких зарплат в школе 16000р.если только половина ставки и без стажа?
Тролль это, на окладе. Только подсказочка - зря закрыли комментирование про день учителя, мало соберете.

Гость||

И этих денег для современных учителей МНОГО! Платить за их работу не за что Одна показуха. А на самом деле детьми не занимаются. Воспитательная , внеклассная работа отсутствует. Учителя заинтересованы только в репетиторстве.Почему знания даёт не учитель на уроке а репетитор? Все для егэ занимаются с репетиторами Почему?. Исходя из этого, платить зарплату НЕ ЗА ЧТО!!Й

Гость||

Проблема в копеечных зарплатах во всех сферах.

Гость||

Гость писал(a):

Воспитательная , внеклассная работа отсутствует
А это разве не родителей обязанность?

Гость||

Гость|05.10.2020 11:45 КРАСАВА.

Гость||

28 687 руб. не плохо, за пять уроков и хождение по коридору в туфлях-лодочках. Сразу хочу сказать, можете не оправдываться, мол идите сами попробуйте ..в школе обогатиться, и не надо лить дамских слёз, что всё плохо, как сказал бы корифей театра , не верю!

Много. Детей не учат. Только кидают им задания.

Гость||

Такие "качественные учителя", что всем ученикам поголовно приходится таскаться по репетиторам.

Гость||

А вы своих бывших учителей поздравили сегодня?

Гость||

Внеклассная работа - не обязанность родителей. В школах есть зам.директора по воспитательной работе и классные руководители.Вы бы на их отчёты прсмотрели.)

Гость||

Гость писал(a):

поголовно приходится таскаться по репетиторам.
Нынешние рассусоли годами с репетиторами сопли наматывают, нихачю то, нибуду ето. Объясните им, для чего вы их родили, а то они не знают, кто они и где. Пахать им придется за еду, для чего нужно учиться - вот что надо долбать своим елисеям каждый день.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|05.10.2020 11:33|

Гость писал(a):

У меня 16000 на руки! Гуляем)))

Ну ничего, в очередные "выборы" к этим рукам прилипнет ещё энная сумма

Может и прилипнет ТОЛЬКО НЕ К ЭТИМ РУКАМ ТАК ЧТО СРЫВАЙТЕ СВОЮ ЗЛОСТЬ НА ТЕХ У КОГО ПРИЛИПНЕТ

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123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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