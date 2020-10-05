Озвучена средняя зарплата пензенских учителей в 2020 году

05.10.2020 | 11:20

В понедельник, 5 октября, Пензастат обнародовал данные о средней зарплате педагогов, работающих в школах, за январь - июнь 2020-го.

В первом полугодии в регионе она составила 28 687 рублей. Это на 1 748 больше, чем в аналогичном периоде 2019-го.

«Самые высокие зарплаты среди регионов Приволжского федерального округа у преподавателей в Пермском крае - 39 352 рубля, самые низкие зарплаты у учителей в Республике Мордовии - 25 761 рубль», - сообщил начальник отдела статистики труда, уровня жизни, образования и науки Василий Ескин.

С 1 сентября в Пензенской области учителям начали доплачивать за классное руководство по 5 000 рублей из федерального бюджета. В конце первого осеннего месяца деньги получили 6 470 педагогов. При этом сохранилась и региональная доплата.

Ранее сообщалось, что выплаты будут назначены 6 678 классным руководителям. В пресс-службе Министерства образования Пензенской области объяснили уменьшение числа получателей тем, что в ряде школ один педагог руководит двумя классами и в этом случае ему положено двойное вознаграждение.