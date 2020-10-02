Сетевое издание|18+|Пятница|2 окт 2020|15:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенской области классные руководители получили выплаты

Печать

В Пензенской области 6 470 педагогов получили выплаты за классное руководство в размере 5 000 рублей.

Распоряжение, согласно которому уже с этой осени некоторые категории преподавателей в средних образовательных учреждениях получат прибавку к зарплате, подписал в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Данная выплата производится за счет средств федерального бюджета. На эти цели в 2020 году предусмотрено 175,6 млн рублей», - напомнил министр образования региона Александр Воронков.

При этом ранее установленные региональные доплаты за классное руководство полностью сохраняются.

Ранее сообщалось, что выплаты будут получать 6 678 классных руководителей. В пресс-службе Министерства образования Пензенской области пояснили уменьшение числа получателей тем, что в ряде школ один педагог руководит двумя классами и в этом случае получает двойное вознаграждение.

«Вознаграждение в размере 5 000 рублей за классное руководство выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время и является составной частью заработной платы педагогического работника», - добавили в пресс-службе.

В случае возникновения вопросов и проблем с выплатами учителя могут обратиться на горячие линии в Министерство образования Пензенской области: 8 (8412) 56-25-43, 8 (8412) 56-22-37 - и Министерство просвещения РФ (https://open.edu.gov.ru/salary/).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А когда детей (начиная со второй четверти, а мож и раньше) разгонят на удаленку, классные тоже надбавку будут получать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте