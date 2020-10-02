В Пензенской области классные руководители получили выплаты

02.10.2020 | 15:30

В Пензенской области 6 470 педагогов получили выплаты за классное руководство в размере 5 000 рублей.

Распоряжение, согласно которому уже с этой осени некоторые категории преподавателей в средних образовательных учреждениях получат прибавку к зарплате, подписал в августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Данная выплата производится за счет средств федерального бюджета. На эти цели в 2020 году предусмотрено 175,6 млн рублей», - напомнил министр образования региона Александр Воронков.

При этом ранее установленные региональные доплаты за классное руководство полностью сохраняются.

Ранее сообщалось, что выплаты будут получать 6 678 классных руководителей. В пресс-службе Министерства образования Пензенской области пояснили уменьшение числа получателей тем, что в ряде школ один педагог руководит двумя классами и в этом случае получает двойное вознаграждение.

«Вознаграждение в размере 5 000 рублей за классное руководство выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время и является составной частью заработной платы педагогического работника», - добавили в пресс-службе.

В случае возникновения вопросов и проблем с выплатами учителя могут обратиться на горячие линии в Министерство образования Пензенской области: 8 (8412) 56-25-43, 8 (8412) 56-22-37 - и Министерство просвещения РФ (https://open.edu.gov.ru/salary/).