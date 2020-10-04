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Общество

За сутки медики выписали 17 перенесших коронавирус пензенцев

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В воскресенье, 4 октября, в региональном оперативном штабе сообщили о 17 пациентах, вылеченных от COVID-19 и выписанных из медучреждений.

Всего с начала эпидемии новую инфекцию успешно побороли 9 163 жителя региона. Жертвами коронавирусной пневмонии стали 137 (64 мужчины и 73 женщины). Возраст скончавшихся от 32 до 90 лет.

За сутки специалисты подтвердили 93 случая коронавируса, в их числе 3 - у детей. Общее число инфицированных составило 11 267, 626 из них - несовершеннолетние.

3 октября стало известно, что с 5-го числа в области начнется иммунизация от COVID-19. Пока прививки сделают 42 жителям. В следующей партии ожидают 1 127 доз вакцины. В первую очередь привьют медицинских работников в зоне риска.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

По трупам выходной? Или ждать Росстата,когда за один август 95 умерших.

Гость||

Гость писал(a):

Или ждать Росстата,когда за один август 95 умерших.
От ковида умерло даже по данным Росстата ТОЛЬКО 5 человек! Остальные от своих хронических заболеваний, а вирус медики просто притянули за уши. Ну нет теперь у них указаний лечить заболевания, когда надо ИСКАТЬ ковид, за который им платят.

Имя: Гость
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