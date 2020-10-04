За сутки медики выписали 17 перенесших коронавирус пензенцев

04.10.2020 | 19:10

В воскресенье, 4 октября, в региональном оперативном штабе сообщили о 17 пациентах, вылеченных от COVID-19 и выписанных из медучреждений.

Всего с начала эпидемии новую инфекцию успешно побороли 9 163 жителя региона. Жертвами коронавирусной пневмонии стали 137 (64 мужчины и 73 женщины). Возраст скончавшихся от 32 до 90 лет.

За сутки специалисты подтвердили 93 случая коронавируса, в их числе 3 - у детей. Общее число инфицированных составило 11 267, 626 из них - несовершеннолетние.

3 октября стало известно, что с 5-го числа в области начнется иммунизация от COVID-19. Пока прививки сделают 42 жителям. В следующей партии ожидают 1 127 доз вакцины. В первую очередь привьют медицинских работников в зоне риска.