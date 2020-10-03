В Пензе первые прививки от коронавируса получат медики

На следующей неделе в Пензенской области начнется вакцинация от коронавируса. Об этом в субботу, 3 октября, рассказала на пресс-конференции в правительстве региона врио министра здравоохранения Оксана Чижова.
По ее словам, пока вакцина поступила лишь для 42 человек. В следующей партии ожидается 1 127 доз.
В первую очередь прививать будут медиков, находящихся на передовой в борьбе с инфекцией.
«Вакцинация будет только добровольной. Уже более 1 200 человек из состава медицинского персонала хотят привиться», - подчеркнула Чижова.
Губернатор Иван Белозерцев развил тему иммунизации от инфекционных заболеваний. По его словам, решения прививать глав регионов наравне с лицами, находящимся в особой опасности, нет.
«Я готов это сделать. Но если вакцина предназначена для врача, привить нужно его, потому что он находится в группе риска. Я не могу забрать эту прививку. Если вакцина появится в аптечной сети, я приобрету ее и сделаю», - пообещал он.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Смех, сквозь слезы. Ну и время нам досталось.В прошлом ярые коммунисты, сейчас ярые капиталисты и еще, ярые верующие. Смех.