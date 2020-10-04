Росстат: в августе скончались 95 заразившихся COVID-19 пензенцев

04.10.2020 | 13:06

Росстат обнародовал данные по умершим в августе пензенцам с диагнозом «коронавирусная инфекция». По данным ведомства, всего за этот период в регионе скончалось 95 таких пациентов.

Идентифицированный COVID-19 унес жизнь 5 человек. Для 90 жителей области опасный вирус не стал основной причиной гибели, специалисты отнесли его к «прочим важным состояниям». У 13 из них инфекция дала осложнения, в итоге унесшие жизнь, у 77 - нет.

Региональный оперативный штаб сообщил о 27 смертях в августе. Причиной гибели пензенцев названа коронавирусная инфекция, осложнившая пневмонией.

Согласно размещенной ранее информации Росстата, в июле в области умерло 106 пациентов, заразившихся COVID-19. В мае скончались 56 инфицированных, в июне - 98.