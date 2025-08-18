В ГАИ прокомментировали трагедию с женщиной на М-5

18.08.2025 | 15:19

В ДТП на М-5 в Пензе погибла 74-летняя пенсионерка, об этом сообщили в областной ГАИ.

Авария случилась в понедельник, 18 августа, на 629-м километре трассы (рядом с СДТ «40 лет Октября»).

По предварительным данным, в 13:27 КамАЗ с 51-летним водителем за рулем сбил женщину-пешехода. Последняя скончалась на месте от полученных травм.

Полицейские проводят проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Сети появились кадры последствий данного ДТП. На них видно, как на проезжей части лежит человек без признаков жизни. Сотрудники скорой помощи накрывают тело.