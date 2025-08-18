На трассе М-5 в Арбекове насмерть сбили человека

18.08.2025 | 14:22

В Пензе в понедельник, 18 августа, на трассе М-5 в Арбекове в ДТП погиб пешеход.

Смертельная авария случилась в районе улицы Одесской. Кадры с места появились в Сети. На них видно, как на проезжей части лежит человек без признаков жизни. Сотрудники скорой помощи накрывают тело.

По словам очевидцев, погибла женщина 40-50 лет, ее сбил КамАЗ.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Пензе насмерть сбили женщину на улице Беляева.

Источник фото № 1 - vk.com/penzanovosti.