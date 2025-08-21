22 августа в Пензенской области местами пройдут дожди

21.08.2025 | 22:00

В пятницу, 22 августа, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут +9...+14 градусов, осадков не ожидается.

Днем на улице будет +22...+27. В ночь на субботу прогнозируется +13...+18 и местами кратковременный дождь, возможны гроза и град.

В народном календаре 22 августа - Матфей Змеесос. На Руси отмечали, что в это время становится очевидным приближение осени. Говорили: «Матфей ненастье подпускает, летний дождь осенним перебивает».