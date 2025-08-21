В Пензе управляющие компании призвали обустроить укрытия

21.08.2025 | 13:33

В Пензе управляющие компании не будут штрафовать за отсутствие укрытий в подвалах, если дом не отмечен на интерактивной карте, но думать о безопасности нужно. Об этом в четверг, 21 августа, рассказал заместитель министра ЖКХ и ГЗН области Михаил Кудимов во время эфира ЦУР.

По его словам, задачи наказать людей нет, однако важно сделать так, чтобы система работала без сбоев. Никто не запрещает привести подвальное помещение в нормативное состояние, чтобы его можно было использовать в качестве укрытия. Тогда дом появится в соответствующем реестре.

«Если управляющая компания, которой жители платят за обслуживание, не хочет или не планирует заниматься безопасностью жителей, наверно, это не та управляющая компания, которая нужна жителям», - отметил Михаил Кудимов.

Ранее горожане жаловались, что не все подвалы открылись во время воздушной опасности 31 июля и 2 августа, когда Пензу атаковали беспилотники.

На совещании в мэрии 5-го числа первый замглавы администрации Андрей Шиганков напомнил, что за неисполнение или нарушение решений антитеррористической комиссии предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составляет от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц - от 10 0000 до 50 000; для юридических - от 300 000 до 1 000 000.