Общество

В Пензенской области снизилось количество смертельных ДТП

В Пензенской области сократилось число преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, в результате чего погибли люди. Это показали данные за 7 месяцев 2025-го, проанализированные прокуратурой региона.

«Количество зарегистрированных на территории области преступлений по фактам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств сократилось с 97 до 84, в том числе повлекшего по неосторожности смерть человека с 33 до 26», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Более 80% нарушений правил дорожного движения, повлекших гибель людей, зафиксировано в районах Пензенской области: 4 - в Иссинском, 3 - в Городищенском, по 2 - в Мокшанском, Нижнеломовском и Пензенском, по 1 - в Каменском, Камешкирском, Кузнецком, Никольском, Пачелмском, Сосновоборском, Спасском районах и городе Кузнецке.

В Пензе возбудили 5 уголовных дел по факту ДТП со смертельным исходом: 3 - в Октябрьском и 2 - в Первомайском районах.

«Раскрываемость преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, повлекшим смерть человека, составила 97,2%», - добавила Елена Листарова.

