Стало известно, что строят на Олимпийской аллее

Модульный павильон на Олимпийской аллее, на участке напротив «Дизель-Арены», сооружают инвесторы. Что будет внутри, проинформировали в администрации парка Белинского (аллея относится к нему. - Прим. ред.).

Ранее сообщалось: в этом месте появятся туалет и кафе. Однако двухэтажной постройки пензенцы не ожидали. «По факту здесь огромное капитальное здание на два этажа. Строительство ведется в рекреации. На заборе, который огораживает территорию, нет обозначения, кем выдано разрешение на строительство, кто заказчик, кто подрядчик. Опять жителей водят за нос?» - задал вопрос в Сети горожанин.

В администрации парка пояснили: работы выполняются за счет инвесторов - группы предпринимателей, решивших вложить средства в развитие города. Ранее они оборудовали на аллее тренажерную площадку для воркаута, обустроили на центральной линии парковку со стороны ул. Окружной и систему наружного освещения, провели на территорию аллеи водопровод и канализацию.

«Одним из ключевых моментов сотрудничества с инвесторами является сооружение на Олимпийской аллее современного общественного туалета, бесплатного для посетителей. Содержание и обслуживание будет осуществляться арендатором возводимого модульного павильона», - сообщили в администрации парка.

Туалет расположится на первом этаже, там же будет кофейня. На втором появится зал для занятия пилатесом, йогой.

