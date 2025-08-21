Пензенские призывники начали отказываться от прививок

21.08.2025 | 16:34

В Пензенской области призывники начали отказываться от вакцинации, которую проводят перед отправкой в войска. О проблеме рассказала врио министра здравоохранения Марина Воробьева.

Она напомнила, что новобранцам за счет областного бюджета делают прививки от гриппа, коронавируса, кори, менингококка и другие, которые предусмотрены национальным календарем, но не были сделаны вовремя.

Из-за того, что отказы участились, минздрав стал запрашивать помощь у военкоматов, где могли бы строже относиться к наличию всех необходимых прививок, пояснила Марина Воробьева на брифинге в областном правительстве.

По ее мнению, очень важно, чтобы новобранцы, у которых при отправке в армию меняется режим питания, учащаются стрессовые ситуации, были застрахованы от тяжелого течения каких-либо заболеваний.

Ранее сообщалось о поступлении в регион 76 060 доз «Совигриппа» и «ФЛЮ-М» для иммунизации взрослого населения от гриппа.