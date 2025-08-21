Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|17:34
Общество

С 22 августа частично перекроют полосу на ул. Терновского

С 8:00 пятницы, 22 августа, в Пензе будет частично перекрыто движение на пересечении Электрического проезда и улицы Терновского.

Будут проводиться работы на сетях ливневой канализации для объекта капитального строительства, пояснили в мэрии. Их должны завершить до 00:00 25 августа.

Судя по размещенной администрацией схеме, на это время на Терновского окажется недоступна часть первой полосы в районе дома № 243 (в сторону аэропорта).

Ранее стало известно, что в Пензе до 31 августа частично перекрыли дорогу на пересечении улицы Байдукова и проезда Байдукова.

23 августа с 8:00 до 20:00 автомобилисты не смогут проехать по отрезку улицы Володарского от Кураева до Максима Горького.

Источник — фото 2 - администрации Пензы
