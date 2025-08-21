С 1 сентября банки будут ограничивать снятие наличных через банкоматы

21.08.2025 | 20:58

С 1 сентября банки обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли их клиент под воздействием мошенников и не совершают ли они операцию за него. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в Банке России.

Финансовые учреждения будут обращать внимание на ряд признаков.

1. Нехарактерное для клиента поведение при снятии денег (непривычное время, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, запрос на выдачу средств несвойственным способом - например, не с карты, а по QR-коду).

2. Изменение активности телефонных разговоров как минимум за 6 часов до операции, рост количества сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

3. Снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа или увеличение лимита на выдачу наличных.

4. Перевод клиентом на свой счет более 200 000 рублей по СБП со своего счета в другом банке, досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

5. Смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи), что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.

«Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате - до 50 000 рублей в сутки», - подчеркнули в Банке России.

Если клиенту во время ограничения понадобится снять более крупную сумму, ему придется обратиться в отделение банка.