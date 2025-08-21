В Заре отменили реверсивное движение на улице Новоселов

21.08.2025 | 18:29

На участке улицы Новоселов в Заре закончили укреплять плотину. В связи с этим отменено реверсивное движение, открыты обе полосы, сообщил глава города Олег Денисов в четверг, 21 августа, в своем телеграм-канале.

«На проезжей части подрядчик уже уложил нижний слой покрытия, к финишному приступит в начале следующей недели», - отметил он.

Пока рабочие занимаются установкой бортового камня в пешеходных зонах, на съездах, остановочных площадках и в карманах. Их также заасфальтируют.

Ремонт планируют полностью завершить к 1 сентября. Тротуары к тому времени хотят довести до плотины.

Реверсивное движение на участке действовало с 2 августа, были установлены блоки, разделяющие полосы, и светофор.