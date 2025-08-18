В ДТП в Городищенском районе погибли 2 человека

18.08.2025 | 10:58

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП, случившееся в Городищенском районе вечером в субботу, 16 августа.

Предварительно установлено, что около 20:00 на 15-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск столкнулись два автомобиля: ВАЗ-2109 и ГАЗ «Соболь». За рулем первой машины находился 63-летний мужчина, второй - 49-летний.

Водитель ВАЗа и ехавшая вместе с ним 64-летняя женщина от полученных травм скончались.

Шофера из ГАЗа госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.