Происшествия

В Городищенском районе в ДТП с микроавтобусом погиб человек

Вечером в субботу, 16 августа, в Городищенском районе случилось смертельное ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем.

Авария произошла на дороге между селами Верхняя Елюзань и Средняя Елюзань. В 19:51 там столкнулись ГАЗ «Соболь» и ВАЗ-2109. Водитель последнего скончался на месте.

«Два человека получили травмы и были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение», - сообщили в МКУ Городищенского района «Служба спасения».

Ранее на трассе между селами Чаадаевка и Нижняя Елюзань 55-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и слетел в кювет.

На место выезжали спасатели, они отключили аккумулятор и передали пострадавшего мужчину сотрудникам скорой помощи. Однако полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью.

Источник — фото МКУ Городищенского района «Служба спасения»
