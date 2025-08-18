Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|13:15
Происшествия

В Пензе мужчина отравился газом в погребе гаража

В Пензе 62-летний мужчина погиб в задымленном погребе гаража в 3-м Окружном проезде.

Сигнал об обнаружении тела поступил в областной пожарно-спасательный центр в 22:15 15 августа из службы-112.

«Прибыв на место, спасатели в СИЗОД (средствах индивидуальной защиты органов дыхания. - Прим. ред.) спустились в погреб, разобрали настил из досок и извлекли лестницу. Тело обвязали и подняли на поверхность при помощи альпснаряжения», - рассказали в ППСЦ.

После этого они вытащили из погреба тлеющие предметы и затушили их.

В региональном УМВД России уточнили, что предварительная причина смерти мужчины - отравление угарным газом, однако точно это будет установлено только после экспертизы.

Источник — фото ППСЦ
