В Пензе мужчина отравился газом в погребе гаража

В Пензе 62-летний мужчина погиб в задымленном погребе гаража в 3-м Окружном проезде.
Сигнал об обнаружении тела поступил в областной пожарно-спасательный центр в 22:15 15 августа из службы-112.
«Прибыв на место, спасатели в СИЗОД (средствах индивидуальной защиты органов дыхания. - Прим. ред.) спустились в погреб, разобрали настил из досок и извлекли лестницу. Тело обвязали и подняли на поверхность при помощи альпснаряжения», - рассказали в ППСЦ.
После этого они вытащили из погреба тлеющие предметы и затушили их.
В региональном УМВД России уточнили, что предварительная причина смерти мужчины - отравление угарным газом, однако точно это будет установлено только после экспертизы.
