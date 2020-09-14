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Общество

Коронавирус: Росстат опубликовал данные об умерших в июле пензенцах

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В Пензенской области в июле с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончалось 106 человек. Данные обнародованы на официальном сайте Росстата.

С идентифицированным COVID-19 умерло 22 пациента. Основная причина их смерти - новая инфекция.

Для 84 пензенцев опасный вирус не стал основной причиной гибели и был отнесен специалистами к «прочим важным состояниям». У 5 из них COVID-19 дал смертельные осложнения, у 79 - нет.

Согласно данным оперативного штаба, в июле в регионе коронавирусная пневмония унесла жизни 39 жителей.

Ранее Росстат опубликовал сведения о числе умерших пензенцев с подтвержденным тестом на COVID-19 в мае и июне. В последний весенний месяц новая инфекция стала основной причиной смерти для 56 человек, в июне - 98.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Для 84 пензенцев опасный вирус не стал основной причиной гибели
Смерть наступила из-за избытка свинца в организме, а не от множественных пулевых ранений...

Гость||

Никому это фальш неинтересна. Дайте сравнительный анализ смертности за май, июнь , июль этого года с предыдущим.

Гость||

В Израиле на карантин уходят , они уже столкнулись - во вторую волну больше заболевших и средний возраст тяжёлых 48-55 лет.Вот и верь нашим про иммунитет.

Гость||

В Испании тоже школы закрывают

Гость||

Это фэйк

Гость||

В России всегда ставят эксперименты на людях. Давайте всех выпустим учиться, а потом посмотрим, что будет...

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/socfond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Имя: Гость
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