Коронавирус: Росстат опубликовал данные об умерших в июле пензенцах

14.09.2020 | 10:09

В Пензенской области в июле с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончалось 106 человек. Данные обнародованы на официальном сайте Росстата.

С идентифицированным COVID-19 умерло 22 пациента. Основная причина их смерти - новая инфекция.

Для 84 пензенцев опасный вирус не стал основной причиной гибели и был отнесен специалистами к «прочим важным состояниям». У 5 из них COVID-19 дал смертельные осложнения, у 79 - нет.

Согласно данным оперативного штаба, в июле в регионе коронавирусная пневмония унесла жизни 39 жителей.

Ранее Росстат опубликовал сведения о числе умерших пензенцев с подтвержденным тестом на COVID-19 в мае и июне. В последний весенний месяц новая инфекция стала основной причиной смерти для 56 человек, в июне - 98.