В Пензенской области вновь ограничены вход и въезд в леса

03.10.2020 | 11:10

С пятницы, 2 октября, В Пензенской области установлен высокий класс пожарной опасности в лесах. Он будет действовать до 12 октября.

Введено ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса области. Сотрудники регионального минлесхоза и работники лесничеств усилят патрулирование.

«Запрещается проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать транспорту в лесные массивы. Исключение составляет проезд по дорогам общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов. Кроме того, запрещено пребывание граждан в лесах, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с этим», - предупредили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Жителей региона, обнаруживших пожар в лесу или вблизи него, просят сообщать по телефонам: 8 (8412) 628-450, 8 (800) 100-94-00.

Ранее высокий класс пожарной опасности объявлялся в Пензенской области с 4 по 14 сентября.