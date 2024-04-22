В Мокшанском лесничестве высадят более 8 000 сосен

22.04.2024 | 12:23

Жителей Пензенской области приглашают принять участие в посадке деревьев в Мокшанском лесничестве в рамках всероссийской акции «Сад Памяти». Сообщение об этом появилось в телеграм-канале регионального минлесхоза.

Мероприятие пройдет 25 апреля. На площади 1,7 га планируется высадить более 8 000 сеянцев обыкновенной сосны.

Акция приурочена к событиям Великой Отечественной войны, произошедших в 1944 году, сообщили специалисты.

«Кроме того, 2024-й Президентом России объявлен Годом семьи. Поэтому лесопосадочные мероприятия будут посвящены народному единству, исторической и семейной памяти», - добавили в минлесхозе.

Жители области ежегодно участвуют в озеленении региона. В 2023-м в честь павших на войне соотечественников в Пензе появились молодые кедры, рябины, липы, каштаны и маньчжурский орех.

В рамках акции граждане высаживают деревья не только в память об участниках Великой Отечественной войны, но и в честь погибших во время СВО в Украине.