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Происшествия

На трассе в Трофимовке вспыхнул грузовой автомобиль

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Ночью в четверг, 25 апреля, на трассе в селе Трофимовка Бессоновского района сгорел грузовой автомобиль. Кадры с машиной, охваченной пламенем, появились в Сети.

Все случилось на 660-м километре М-5. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о ЧП поступило в 3:10. На тушение огня выехала спецмашина с тремя пожарными.

На снятых кадрах видны полыхающее авто и карета скорой помощи, стоящая неподалеку.

«Выгорела кабина и моторный отсек на площади 6 кв. м», - рассказали в МЧС.

Пострадавших нет.

Ранее около дома № 110 на ул. Ладожской в Пензе сгорел Land Rover. По словам очевидцев, номера на автомобиле были московские.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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