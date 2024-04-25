На трассе в Трофимовке вспыхнул грузовой автомобиль

25.04.2024 | 09:42

Ночью в четверг, 25 апреля, на трассе в селе Трофимовка Бессоновского района сгорел грузовой автомобиль. Кадры с машиной, охваченной пламенем, появились в Сети.

Все случилось на 660-м километре М-5. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о ЧП поступило в 3:10. На тушение огня выехала спецмашина с тремя пожарными.

На снятых кадрах видны полыхающее авто и карета скорой помощи, стоящая неподалеку.

«Выгорела кабина и моторный отсек на площади 6 кв. м», - рассказали в МЧС.

Пострадавших нет.

Ранее около дома № 110 на ул. Ладожской в Пензе сгорел Land Rover. По словам очевидцев, номера на автомобиле были московские.