В Пензе огонь уничтожил надворные постройки и гараж

В субботу, 20 апреля, в Пензе произошел пожар на улице Нагорной.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:00. Пламя охватило надворные постройки площадью 50 кв. м. Также сгорел гараж (80 кв. м).
«На борьбу с огнем привлекалось 4 единицы техники и 21 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями не допущено распространение огня на жилые строения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
В пресс-службе ведомства добавили, что люди при пожаре не пострадали.
Причины и обстоятельства ЧП выясняют специалисты.
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