В Пензе огонь уничтожил надворные постройки и гараж

20.04.2024 | 13:30

В субботу, 20 апреля, в Пензе произошел пожар на улице Нагорной.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:00. Пламя охватило надворные постройки площадью 50 кв. м. Также сгорел гараж (80 кв. м).

«На борьбу с огнем привлекалось 4 единицы техники и 21 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями не допущено распространение огня на жилые строения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В пресс-службе ведомства добавили, что люди при пожаре не пострадали.

Причины и обстоятельства ЧП выясняют специалисты.