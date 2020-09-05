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Общество

В Пензенской области ограничено посещение лесов

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С пятницы, 4 сентября, в Пензенской области установлен высокий класс пожарной опасности в лесах.

«Запрещается проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать на автотранспорте в лесные массивы. Исключение составляет движение по дорогам общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Кроме того, гражданам запрещено пребывать в лесах, кроме тех, чей труд связан с лесным хозяйством.

Режим ограничения посещения лесов продлится до 14 сентября.

При обнаружении возгорания в лесу или рядом с ним необходимо позвонить по телефонам: 8 (8412) 628-450, 8 (800) 100-94-00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Всем пофиг на эти запреты

Начали бы леса от бурелома чистить и просеки пилить.

Хотя тогда работать придётся, а не сидя на стуле тупые бумажки рожать

Гость||

Сами работают "Дубровскими",а на простых людей валят.

Всем идти на шабаш,подцепить заразу и сдохнуть?

Может желают денежки ободрать с народа за сбор грибов?

Имя: Гость
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