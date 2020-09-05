В Пензенской области ограничено посещение лесов

С пятницы, 4 сентября, в Пензенской области установлен высокий класс пожарной опасности в лесах.
«Запрещается проводить культурно-массовые мероприятия, проезжать на автотранспорте в лесные массивы. Исключение составляет движение по дорогам общего пользования и проезд для обеспечения охраны лесов», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Кроме того, гражданам запрещено пребывать в лесах, кроме тех, чей труд связан с лесным хозяйством.
Режим ограничения посещения лесов продлится до 14 сентября.
При обнаружении возгорания в лесу или рядом с ним необходимо позвонить по телефонам: 8 (8412) 628-450, 8 (800) 100-94-00.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Всем пофиг на эти запреты
Начали бы леса от бурелома чистить и просеки пилить.
Хотя тогда работать придётся, а не сидя на стуле тупые бумажки рожать