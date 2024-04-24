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Из жизни

В Земетчинском районе нашли следы медведя

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На территории заказника «Земетчинский», возле Колударовского пруда, обнаружены следы бурого медведя. Об этом сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Бурый медведь - нехарактерный для Пензенского региона вид. Несмотря на это, в разных районах периодически находят следы хищника. По официальным данным, на территории области обитают несколько особей.

В июне 2023 года отпечаток лапы хозяина леса обнаружили в Нижнеломовском районе. До этого медведи побывали в Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Камешкирском, Кузнецком, Лунинском, Никольском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

В октябре прошлого года медведя видели в лесу между Кузнецком и селом Ульяновка. Косолапого даже сумели запечатлеть на фото.

«При посещении лесных массивов необходимо держаться преимущественно открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения. Также следует избегать длительного продвижения через густые заросли», - напомнили в пресс-службе минлесхоза.

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Источник — фото областного минлесхоза
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