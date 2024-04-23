Сетевое издание|18+|Вторник|23 апр 2024|13:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Появились кадры с пылающим DAF на трассе в Бессоновском районе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


УГИБДД обнародовало кадры с места смертельного ДТП в Бессоновском районе. Авария случилась вечером в понедельник, 22 апреля, на трассе М-5.

Появились кадры с пылающим DAF на трассе в Бессоновском районе

По предварительным данным, около 23:40 на 665-м километре дороги 66-летний водитель большегруза DAF врезался в стоявший полуприцеп автомобиля Dongfeng GX. За рулем последнего был 38-летний мужчина.

Появились кадры с пылающим DAF на трассе в Бессоновском районе

После столкновения DAF загорелся. Пламя ликвидировали 9 спасателей, прибывших на место аварии на 2 спецмашинах.

Появились кадры с пылающим DAF на трассе в Бессоновском районе

Появились кадры с пылающим DAF на трассе в Бессоновском районе

Водитель DAF, а также его пассажир, 23-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте.

Появились кадры с пылающим DAF на трассе в Бессоновском районе

«По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщил начальник отделения ПБДД отдела ОАР И ПБДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Появились кадры с пылающим DAF на трассе в Бессоновском районе

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео УГИБДД УМВД России по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте