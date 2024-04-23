Появились кадры с пылающим DAF на трассе в Бессоновском районе

23.04.2024 | 12:10

УГИБДД обнародовало кадры с места смертельного ДТП в Бессоновском районе. Авария случилась вечером в понедельник, 22 апреля, на трассе М-5.

По предварительным данным, около 23:40 на 665-м километре дороги 66-летний водитель большегруза DAF врезался в стоявший полуприцеп автомобиля Dongfeng GX. За рулем последнего был 38-летний мужчина.

После столкновения DAF загорелся. Пламя ликвидировали 9 спасателей, прибывших на место аварии на 2 спецмашинах.

Водитель DAF, а также его пассажир, 23-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте.

«По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщил начальник отделения ПБДД отдела ОАР И ПБДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.