История Пензы: Огненная лава уничтожила торговые ряды

15.04.2024 | 07:19

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционной Пензе часто случались крупные пожары, порой выгорало до половины города. Но и среди подобных ЧП бывали такие, что диву давались даже опытные огнеборцы.

Одно из таких происшествий имело место 1 июня 1912 года. В тот день, согласно показаниям свидетелей, некий крестьянин курил папиросу на Базарной площади. Не то спичка, не то окурок попали в корзину с пенькой, и в результате она загорелась.

Постепенно огонь перешел на соседние корзины. Первым опомнился купец Яковлев. Он начал засыпать огонь мелом. Удивительно, что на помощь ему никто не пришел, хотя толпа собралась немалая. Катастрофы можно было бы избежать, но в суматохе никто не догадался известить пожарных через электрическую сигнализацию. В итоге они прибыли на место только через 15 минут.

К тому моменту огонь, охватывая одну торговую лавку за другой, добрался до склада с керосином и прочими нефтепродуктами.

«Благодаря обилию горючего, легковоспламеняющегося материала огонь очень быстро перешел в сильное пламя, - писали о происшествии в «Пензенских ведомостях». - Бочки начали гореть и лопаться; огненная лава потекла по площади».

Ручьи горящего керосина и нефти шли по торговым рядам. Нужно было срочно остановить их. Смекалку проявил командир пожарной дружины. Он увидел лавку строительных материалов, вскрыл бочки с цементом и вместе с коллегами начал засыпать «лаву». Так распространение огня удалось остановить.

Затем пожарные бросились тушить рыночные постройки. Журналисты «Пензенских ведомостей» рассказывали: «Все усилия пожарных команд были направлены к отстаиванию горшечных рядов, которым угрожала огромная опасность, и склада, в котором было 5 вагонов масла и керосина. Все это удалось отстоять благодаря дружным усилиям пожарных, несмотря на бушевавшее море огня».

Тем не менее пожар нанес серьезный ущерб. Полностью сгорели несколько лавок и целый торговый склад. Сумма убытков составила 50 тысяч рублей - колоссальные потери для коммерсантов. А горожанам-зевакам это ЧП запомнилось именно как «пожар с лавой».