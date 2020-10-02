В пензенских школах ужесточат контроль за выполнением требований РПН

02.10.2020 | 10:04

В школах и детсадах должны тщательнее соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом в четверг, 1 октября, руководителей муниципальных органов управления образованием предупредил врио министра Александр Воронков.

«И вы, и руководители школ должны понимать, что от того, насколько каждый из нас выполняет предписания Роспотребнадзора, будет зависеть развитие эпидситуации в области», - подчеркнул он.

Глава регионального минобра обратил особое внимание на проведение утренних фильтров и термометрию.

«Это самый первый и эффективный барьер распространения инфекции, и мы будем контролировать, насколько ответственно руководители школ подходят к выполнению предписаний», - пояснил Александр Воронков.

По состоянию на 1 октября в Пензенской области за все время пандемии коронавирусом заразились 614 несовершеннолетних.

28 сентября губернатор Иван Белозерцев призвал трезво оценивать ситуацию и вырабатывать грамотный подход к закрытию образовательных учреждений на карантин.

«1-2 человека заболели - сразу закрывают всю школу. Этого не должно быть. Должен быть разумный подход во взаимодействии с Роспотребнадзором. У нас некоторые должностные лица усиленно перестраховываются.

Если дети не пересекались, в разном крыле занимаются, разные входы, какой смысл закрывать? Можно сделать паузу на 3-7 дней, затем приступить к обучению, особенно в тех классах, где нет заболевших. Надо еще раз с Роспотребнадзором все обсудить», - высказался он.