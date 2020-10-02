В пензенских школах ужесточат контроль за выполнением требований РПН

В школах и детсадах должны тщательнее соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом в четверг, 1 октября, руководителей муниципальных органов управления образованием предупредил врио министра Александр Воронков.
«И вы, и руководители школ должны понимать, что от того, насколько каждый из нас выполняет предписания Роспотребнадзора, будет зависеть развитие эпидситуации в области», - подчеркнул он.
Глава регионального минобра обратил особое внимание на проведение утренних фильтров и термометрию.
«Это самый первый и эффективный барьер распространения инфекции, и мы будем контролировать, насколько ответственно руководители школ подходят к выполнению предписаний», - пояснил Александр Воронков.
По состоянию на 1 октября в Пензенской области за все время пандемии коронавирусом заразились 614 несовершеннолетних.
28 сентября губернатор Иван Белозерцев призвал трезво оценивать ситуацию и вырабатывать грамотный подход к закрытию образовательных учреждений на карантин.
«1-2 человека заболели - сразу закрывают всю школу. Этого не должно быть. Должен быть разумный подход во взаимодействии с Роспотребнадзором. У нас некоторые должностные лица усиленно перестраховываются.
Если дети не пересекались, в разном крыле занимаются, разные входы, какой смысл закрывать? Можно сделать паузу на 3-7 дней, затем приступить к обучению, особенно в тех классах, где нет заболевших. Надо еще раз с Роспотребнадзором все обсудить», - высказался он.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Как быть с бассейнами ? В Пензе работают давно, в одном из районов области тоже начал работать, будут детей проводить по 2 класса в одно время , по 25 и более человек в классе, в это же время там посетители. я как родитель , запретила своему ребёнку посещение уроков физкультуры в бассейне, т.к они не успевают высушить волосы,2 фена на 25 минимум человек!!!! , их выгоняют раньше времени, чтобы не создавать кучность!!! О каком здоровье может идти речь ??? Весь прошлый год болел ребёнок именно после бассейна!!!