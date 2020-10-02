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Общество

Пензенцы высказались против досрочных каникул школьников

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Из-за ситуации с коронавирусом в регионе родителям школьников живется неспокойно. Они не понимают, чего ждать. Тревожные мысли подпитывают слухи о досрочных каникулах в областном центре, появившиеся после выступления в Москве мэра Сергея Собянина, где он сообщил, что ученики столичных заведений уйдут на отдых уже с 5 октября. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.

В Министерстве образования Пензенской области прокомментировали слухи и пояснили, что речь об этом пока не ведется.

Портал PenzaInform.ru попытался узнать отношение населения к досрочным каникулам, прикрепив опрос к новости от 29 сентября.

По состоянию на 16:00 2 октября подавляющее большинство читателей (почти 90%) не согласны, чтобы ученики начали отдыхать раньше положенного.

«На каникулах они будут не в школе, а на улице шляться, и заболевших будет в разы больше. Днем родители на работе, дети сами по себе гуляют, вечером родители пришли и пошли по магазинам, кафешкам, пиццериям.

Надо на время каникул закрыть кинотеатры, кафе, пиццерии, запретить в период каникул ездить на общественном транспорте, тогда будет толк», - аргументировал свою позицию комментатор.

При этом лишь 10,3% читателей портала проголосовали за.

«Я думаю, что лучше отправить детей на каникулы. Сейчас в школах холодно и дети начинают заболевать, и тем самым они заражают других. Тем более вторая волна не за горами», - высказался пользователь.

За все время с начала распространения опасной инфекции в регионе ее выявили у 11 078 человек, среди них - 618 детей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

преступные ограничения

Гость||

Здоровье важнее, так что пусть сидят дома!

Гость||

Конечно дома должны посидеть! ЭТо же очевидно. Они заражают друг друга и разносят заразу по своим семьям!

Гость||

Еще бы быть не "против", ведь это пролог к "дистанционке"...по сути, речь идет об уничтожении "всеобщего бесплатного среднего".

Для тех, кто может позволить себе хороших репетиторов и платные онлайн-курсы - качество образования не ухудшится,а для детей рядовых граждан - лишь имитация обучения.

Понятно, что этой власти образованный народ не нужен.

Понятно, что пока в ответ на такие "инициативы" им не будет прилетать жесткая ответка от нас, они не остановятся.

Гость||

От пенсионной ответки ещё отмахались,ответчики

Гость||

Гость писал(a):

Конечно дома должны посидеть! ЭТо же очевидно. Они заражают друг друга и разносят заразу по своим семьям!
А Вы уверены, что они будут сидеть, а не шляться по улицам? Вчера было отключение воды в нескольких районах города. Вся детвора с обеда и до позднего вечера гонялась по улицам и по 7-9 человек. Это нормально по-вашему? Тут, конечно, никакой заразы, сплошной карантин. Пусть учатся, и так полгода ничего не делали, пока учителя дистанционку освоили.

Имя: Гость
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