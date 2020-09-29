Сетевое издание|18+|Вторник|29 сен 2020|11:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В минобре прокомментировали слухи о досрочных каникулах в области

Печать

В Министерстве образования Пензенской области прокомментировали слухи о досрочных школьных каникулах.

С соответствующей инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Учеников столичных заведений распустят на отдых уже с 5 октября. Вакация продлится до 18-го числа. Мера связана с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Однако Пензенской области это не коснется.

«Рекомендаций от Роспотребнадзора о введении досрочных каникул не поступало, речь об этом не ведется», - уточнили в пресс-службе минобра.

За все время в регионе коронавирусом заразились 10 696 человек, среди них 599 несовершеннолетних.

По данным на 28 сентября, на карантин по COVID-19 закрыты две школы (в Бекове и Малой Сердобе) и 20 классов в других учебных заведениях.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Нужно ли отправлять детей на каникулы досрочно?

  • Загруза данных
  • Загруза данных
0
0
0
0
 
гребень||

коронобесия в цвете

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако Пензенской области это не коснется.
КОВИД пройдет мимо?

Гость||

Мимо он не пройдёт, но придёт чуть позже.Через пару недель и наши пойдут на каникулы.

Гость||

Хоть одно умное решение. Оставьте от детей. Пусть учатся

Гость||

9 октября всех распустят, больницы не справятся.

Гость||

отправьте детей на каникулы,много уже заболевших,в школах холодно,через неделю еще больше будет заболевших

Гость||

Наши ссут как всегда. Собянину плевать на потребнадзор.

Гость||

Минобр звучит сейчас почти как Министерство Обороны..

Гость||

Точно

Гость||

я думаю,что лучше отправить детей на каникулы. сейчас,в школах холодно и дети начинают заболевать и тем самым они заражают других. тем более вторая волна не за горами.

Гость||

У нас просто статистику занижают как могут особенно не скрываясь. опыт трёхдневный давности: Врач из поликлинники, даже при наличии положительного теста на коронавирус ( сданного по своей инициативе и за свои деньги) пишет диагноз ОРВИ, не скрывая, что это приказ начальства.

Гость||

Темой страха за здоровье детей нагло манипулируют ,чтобы прикрыть весь экономический крах и политический ужас последних недель

Гость||

Положительные тесты у детей это не болезнь, корону дети переносят бессимптомно

Очнитесь!!!

Гость||

Гость писал(a):

я думаю,что лучше отправить детей на каникулы
95 % населения с вам не согласны.

Гость||

Сначала каникулы потом дистанционку...

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте