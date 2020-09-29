В минобре прокомментировали слухи о досрочных каникулах в области

29.09.2020 | 09:57

В Министерстве образования Пензенской области прокомментировали слухи о досрочных школьных каникулах.

С соответствующей инициативой выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Учеников столичных заведений распустят на отдых уже с 5 октября. Вакация продлится до 18-го числа. Мера связана с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Однако Пензенской области это не коснется.

«Рекомендаций от Роспотребнадзора о введении досрочных каникул не поступало, речь об этом не ведется», - уточнили в пресс-службе минобра.

За все время в регионе коронавирусом заразились 10 696 человек, среди них 599 несовершеннолетних.

По данным на 28 сентября, на карантин по COVID-19 закрыты две школы (в Бекове и Малой Сердобе) и 20 классов в других учебных заведениях.