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Общество

Пензенцев просят выбрать места для размещения проката электросамокатов

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Управление транспорта и связи Пензы проводит опрос горожан о месте размещения пунктов проката электросамокатов.

Первые три станции проката открылись в начале сентября у сквера имени В. Г. Белинского, на площади Ленина и Фонтанной площади. Теперь пензенцам предлагают выбрать еще несколько вариантов размещения.

В числе представленных на голосование указаны несколько микрорайонов: Западная Поляна (Олимпийская аллея, парк имени В. Г. Белинского, ЖК «Фаворит»), Арбеково (возле ТРЦ «Коллаж»), Заводской район (роллердром), а также зоопарк, сквер «Журавли», областная филармония, Соборная площадь.

Жители могут выбрать до четырех объектов или прислать предложения по другим точкам на электронную почту управления: upr_transport@mail.ru.

«Голосование продлится до 1 февраля 2021 года. По его итогам будет составлен план монтажа станций, первые из которых начнут работать в апреле», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Это вместо теплых остановок или белых речных трамвайчиков?

Гость||

Гость писал(a):

Это вместо теплых остановок или белых речных трамвайчиков?
Вместо автобусов. Маршрутки и бордюры ,самокаты и стаТУИ ,ну и туи конечно.)))))))))Главное очень вовремя перед зимой!

Гость||

Гость писал(a):

)Главное очень вовремя перед зимой!
Ты видать, нерусский. "Готовь сани летом, а телегу зимой"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Арбеково (возле ТРЦ «Коллаж»)
Кататься по парковке пока не собьют? Управление транспорта берет на себя ответственность за все случаи дтп с этими самокатами?

Гость||

Хороший бизнес, сверхприбыльный!

Гость||

А куда делись прошлогодние деревья из горшков с площади Ленина?

Гость||

Это вместо 100 автобусов и троллейбусов как таковых.

Гость||

А дорожки у нас есть для езды на самокате/велосипеде? Или будут ездить по пешеходам или дорогам? Кто будет контролировать и отвечать за езду несовершеннолетних?

Гость||

покалеченных прибавится - это точно, т.к нет у нас в городе возможностей использовать электросамокаты на улицах

Гость||

Гость писал(a):

Это вместо 100 автобусов и троллейбусов как таковых.
СТАБИЛЬНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВИТИЕ!

Имя: Гость
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