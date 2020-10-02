Пензенцев просят выбрать места для размещения проката электросамокатов

02.10.2020 | 09:46

Управление транспорта и связи Пензы проводит опрос горожан о месте размещения пунктов проката электросамокатов.

Первые три станции проката открылись в начале сентября у сквера имени В. Г. Белинского, на площади Ленина и Фонтанной площади. Теперь пензенцам предлагают выбрать еще несколько вариантов размещения.

В числе представленных на голосование указаны несколько микрорайонов: Западная Поляна (Олимпийская аллея, парк имени В. Г. Белинского, ЖК «Фаворит»), Арбеково (возле ТРЦ «Коллаж»), Заводской район (роллердром), а также зоопарк, сквер «Журавли», областная филармония, Соборная площадь.

Жители могут выбрать до четырех объектов или прислать предложения по другим точкам на электронную почту управления: upr_transport@mail.ru.

«Голосование продлится до 1 февраля 2021 года. По его итогам будет составлен план монтажа станций, первые из которых начнут работать в апреле», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.