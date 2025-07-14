Жители ПФО рассказали, как относятся к коллегам-студентам

14.07.2025 | 15:43

76% опрошенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО) положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях, и около 80% считают, что такую практику одобряют их работодатели, следует из опроса ВТБ *.

Респонденты видят в таких коллегах как плюсы, среди которых энергичность и целеустремленность, так и недостатки: неопытность, непредсказуемость и необходимость в наставничестве.

Около 80% опрошенных положительно относятся к возможности стажировок студентов в их компании. 13% респондентов полагают, что это зависит от обстоятельств и наличия ресурсов, и только 5% скептически оценивают привлечение молодых стажеров.

Большинство опрошенных указали, что в их компаниях открыты к найму студентов с разным уровнем образования. Среди стажеров или коллег 25% - учащиеся на программах среднего специального образования, 19% - обладатели неполного высшего, а 21% - бакалавры. Только 9% жителей ПФО отметили, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. При этом для 24% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.

По мнению приволжан, основными преимуществами студентов являются высокая энергия и мотивация (59%), способность приносить свежие идеи и креативность (44%), а также гибкость и адаптивность (39%). Кроме того, каждый третий видит перспективу долгосрочного сотрудничества.

Одновременно 65% опрошенных отметили недостаток опыта и непредсказуемость молодых сотрудников, 48% - высокую текучесть кадров, 44% - потребность в организации наставничества для юных коллег. Треть указали, что студенты не всегда бывают доступны в рабочее время из-за совмещения учебы и работы.

Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс более половины респондентов считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения в профессию, а также предоставление гибкого рабочего графика. Более 40% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 37% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер - введение студентов в корпоративную культуру для стажеров и участие в командных проектах, эти опции отметила четверть россиян.

* Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1 500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.