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Общество

В Пензе открылись пункты проката электросамокатов

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В Пензе начал воплощаться в жизнь новый проект, направленный на развитие альтернативных видов транспорта и снижения вредных выбросов.

Администрация города подписала соглашение об организации пунктов проката электросамокатов.

Первые три станции проката организованы у сквера имени В. Г. Белинского, на площади Ленина и Фонтанной площади. К работе готов 21 электросамокат. В планах - оборудовать дополнительные точки у «Ростка» и кинотеатра «Современник».

«В перспективе планируется открыть пункты проката и в других районах города. Прежде чем будет утвержден перечень мест, пройдет голосование, где каждый желающий сможет выбрать первоочередное место для размещения станции или предложить свой вариант», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

И московские цены.Это что замена троллейбусом,да они просто издеваются.По тротуарам на этих мелких колесиках ездить на этом очень опасно,у нас нет ровных тротуаров,а на дорогах ..... . У всех прокатных электросамокатов необходимо пере-прошить контроллеры для ограничения максимальной скорости на уровне не более 20 км/ч.

Гость||

То есть пешеходной зоне на Московской приходит конец? Будут носиться "пешеходы" на колесах?

Гость||

Посмотрим на сколько хватит этих самокатиков.

Гость||

Как бы эти на батарейках, не помешали бы крестные ходы по московской проводить.

А то лишится пенза звания - город средневековья

Гость||

По плитке самый раз!

Гость||

Ну что за люди у нас, что для ни не сделай все равно не угодишь((( В Москве очень активно пользуются на прогулках электро велосипедами все с удовольствием катаются по паркам и другим местам. А по поводу вопроса что бы не мешали пешеходам правильное считаю замечание, думаю нужно выделить дорожку для для велосипедистов и мини электро-транспорта.

Имя: Гость
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