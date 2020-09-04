В Пензе открылись пункты проката электросамокатов

04.09.2020 | 09:18

В Пензе начал воплощаться в жизнь новый проект, направленный на развитие альтернативных видов транспорта и снижения вредных выбросов.

Администрация города подписала соглашение об организации пунктов проката электросамокатов.

Первые три станции проката организованы у сквера имени В. Г. Белинского, на площади Ленина и Фонтанной площади. К работе готов 21 электросамокат. В планах - оборудовать дополнительные точки у «Ростка» и кинотеатра «Современник».

«В перспективе планируется открыть пункты проката и в других районах города. Прежде чем будет утвержден перечень мест, пройдет голосование, где каждый желающий сможет выбрать первоочередное место для размещения станции или предложить свой вариант», - рассказали в пресс-службе мэрии.