Сбили ребенка: в Пензе начали проверку по факту ДТП с самокатом

22.07.2025 | 08:19

В Пензе следователи проводят проверку по факту наезда самоката на 5-летнюю девочку. ДТП случилось в Комсомольском парке.

Информация о нем распространилась в Сети 18 июля. Очевидцы рассказали, что двое подростков катались на самокате в пешеходной зоне и сбили ребенка. После этого они скрылись с места происшествия.

К пострадавшей девочке вызвали медиков.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, сообщили в центральном аппарате ведомства.

Исполнение поручения и ход проверки контролируют в СК РФ.

Сейчас в Пензе проводят опрос жителей о самокатах в областном центре. Горожанам предлагается ответить на вопросы об отношении к СИМ и их запрету, возможных мерах регулирования их использования и маршрутах передвижения, связанном с самокатами негативном опыте (если таковой есть) и др.