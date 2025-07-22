Сбили ребенка: в Пензе начали проверку по факту ДТП с самокатом

В Пензе следователи проводят проверку по факту наезда самоката на 5-летнюю девочку. ДТП случилось в Комсомольском парке.
Информация о нем распространилась в Сети 18 июля. Очевидцы рассказали, что двое подростков катались на самокате в пешеходной зоне и сбили ребенка. После этого они скрылись с места происшествия.
К пострадавшей девочке вызвали медиков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, сообщили в центральном аппарате ведомства.
Исполнение поручения и ход проверки контролируют в СК РФ.
Сейчас в Пензе проводят опрос жителей о самокатах в областном центре. Горожанам предлагается ответить на вопросы об отношении к СИМ и их запрету, возможных мерах регулирования их использования и маршрутах передвижения, связанном с самокатами негативном опыте (если таковой есть) и др.
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