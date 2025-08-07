Пензенцы выразили отношение к электросамокатам: итоги опроса

Общество

В Пензе подвели итоги анонимного опроса об электросамокатах, проводившегося в июле. В нем приняли участие 9 000 пользователей «ВКонтакте», «Одноклассников» и Telegram.

Как выяснилось, большая часть респондентов (72%) отрицательно относятся к таким средствам индивидуальной мобильности. Положительно о самокатах отозвались лишь 17% опрошенных; 11% еще не определились и затруднились ответить.

Ежедневно электросамокатом пользуются только 1% участников, несколько раз в неделю - 2%, несколько раз в месяц - 2%; 90% опрошенных признались, что не встают на него вообще.

Любители этого вида транспорта в основном берут самокаты в аренду (72%), личные есть у 22% респондентов, остальные пользуются и тем, и другим в равной степени.

Самая распространенная цель - развлечение и отдых (47%), на втором месте - быстрое перемещение по городу при спешке (38%), на третьем - использование в качестве основного вида транспорта (13%).

Сейчас муниципалитет пытается упорядочить движение и парковку электросамокатов. Для этого разрабатываются проекты внесения изменений в Кодекс Пензенской области об административных нарушениях (установление ответственности за неправомерное размещение и парковку средств индивидуальной мобильности в Пензе), в правила благоустройства и в постановление администрации «Об утверждении порядка пользования территориями общего пользования города Пензы при передвижении на электросамокатах, используемых в автоматизированной системе проката» (уточнение допустимых мест и правил размещения СИМ).

