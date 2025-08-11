11.08.2025 | 15:45

Коллектив холдинга «Термодом» принял поздравления с Днем строителя, который в этом году в России отметили 10 августа. Впрочем, официальные мероприятия начались накануне даты.

Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области поздравил коллектив «Термодома», отметив высокий профессионализм команды.

«Ваш коллектив является образцом строительной отрасли. Многие пытаются достичь вашего уровня, но не у всех получается. Низкий поклон вам за то, что вы делали и продолжаете делать», - обратился к строителям Александр Еремкин.

Директор Ассоциации пензенских строителей поприветствовал сотрудников «Термодома» фразой «растем, строим и будем строить».

«Счастья и благополучия желаю всем, а особенно - ветеранам, которым «Термодом» многое дал в этой жизни», - пожелал Виктор Галкин.

Исполнительный директор Ассоциации СРО «Большая Волга» Лариса Афанасьева подчеркнула вклад основателя «Термодома» Рафика Ибрагимова в строительство общественно-культурных и социальных центров притяжения на территории региона.

«Многие из нас еще в школу ходили, когда Рафик Анверович уже благоустраивал целый город. Вы - счастливые люди, благодаря которым теперь наши дети знают и любят строительные профессии», - поделилась Лариса Афанасьева.

За особые отличия в работе несколько десятков сотрудников холдинга в этом году были награждены грамотами и благодарностями, а на набережной Города Спутника традиционно обновлена Доска почета «Термодома».

