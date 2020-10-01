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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще три школьника

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В четверг, 1 октября, региональный штаб подтвердил информацию о 97 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них - дети 11 (двое) и 14 лет.

Более 2/3 случаев (66) зарегистрировано в Пензе, 14 - в Заречном, по 3 - в Пензенском, Иссинском, Мокшанском и Бессоновском районах, по 2 - в Лунинском и Нижнеломовском, 1 - в Земетчинском районе.

Общее число пациентов с COVID-19 с начала эпидемии составило 10 980.

Под наблюдением находится 4 916 человек, снято с мониторинга 32 580.

В вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии обследовано 79 699 человек (81 792 исследования), в лабораториях лечебных учреждений - 219 988 (233 776 тестов).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Крематорный ты где? это метки для строительства крематориев?

Гость||

Тут! Не переживай , ты на место со скидкой на чемодановской свалке уже наработал

Гость||

Верим!

Гость||

Гость писал(a):

Тут! Не переживай , ты на место со скидкой на чемодановской свалке уже наработал
Я сторожом там батрачу. Жду тебя с нетерпением

Гость||

Гость писал(a):

Крематорный ты где? это метки для строительства крематориев?
В Москве. Тут 60 % всех умерших кремируют.

Гость||

За то завтра мероприятия массовые день учителя полный зал в школе собирают к чему только ! Не ясно!

Гость||

Тоже не понимаю. Все равно подарки в классе дарят, уж не собирали бы толпу.

Гость||

Сколько выявлено заболевших раком?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько выявлено заболевших раком?
Рак не передаётся воздушно-капельным путём.

Имя: Гость
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