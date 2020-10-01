В Пензенской области коронавирусом заразились еще три школьника

01.10.2020 | 12:35

В четверг, 1 октября, региональный штаб подтвердил информацию о 97 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них - дети 11 (двое) и 14 лет.

Более 2/3 случаев (66) зарегистрировано в Пензе, 14 - в Заречном, по 3 - в Пензенском, Иссинском, Мокшанском и Бессоновском районах, по 2 - в Лунинском и Нижнеломовском, 1 - в Земетчинском районе.

Общее число пациентов с COVID-19 с начала эпидемии составило 10 980.

Под наблюдением находится 4 916 человек, снято с мониторинга 32 580.

В вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии обследовано 79 699 человек (81 792 исследования), в лабораториях лечебных учреждений - 219 988 (233 776 тестов).