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Общество

За сутки в Пензенской области зафиксировали 97 случаев коронавируса

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В Пензенской области продолжают фиксировать более 90 случаев коронавируса в сутки. Как сообщили в московском оперативном штабе, на четверг, 1 октября, прирост новых пациентов составил 97.

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 10 980.

30 сентября выявили 95 случаев инфекции, 29-го - 92, 28-го - 89. Выздоровели и были выписаны из больниц 8 962 человека, жертвой нового вируса стали 134 жителя области.

Действия режима повышенной готовности вновь было продлено. В условиях ограничений пензенцы будут жить до 15 октября включительно. Пожилым людям, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы, рекомендовали не покидать дом без надобности.

Также жители региона должны соблюдать масочный режим. Защита необходима в общественных местах, транспорте и помещениях.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В 55 шк кто-то умер от короны?

Гость||

Больше 100 новых случаев в день не разрешают показывать?

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять ВСЕ требования Роспотребнадзора?

Гость||

Гость писал(a):

Больше 100 новых случаев в день не разрешают показывать?
Баба Элла усовершенствовала чуровскую технологию. Применимость во многих сферах гарантирована.

Гость||

Поддерживаю того, кто за крематорий!

и я поддерживаю. но не из-за ковида, а в принципе он пригодится

ОНИ не хотят строить крематорий,боясь что будет мало рентабелен. Но ларчик открывается просто: Нужно сделать колумбарии на Н-Западном кладбище и в Чемодановке. На Н-Западном местов ячейке к примеру 200-300 тысячь ,в Чемодановке естественно дешевле. Предусмотреть семейные ячейки. Конечно всё должно быть хорошо оборудовано,содержаться круглый год в чистоте и порядке. Не секрет,что за места на кладбищах кто-то ,кому-то может отдавать деньги.Здесь можно иметь чистые деньги ,не нарушая закон.

Всё окупится. Просчитайте.

Гость||

Когда в Пензе закроют школы и вузы! Позор. Живем как в эпоху Просвещения!)))

Гость||

Колумбарий история не обязательная

Имя: Гость
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