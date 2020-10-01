За сутки в Пензенской области зафиксировали 97 случаев коронавируса

01.10.2020 | 11:21

В Пензенской области продолжают фиксировать более 90 случаев коронавируса в сутки. Как сообщили в московском оперативном штабе, на четверг, 1 октября, прирост новых пациентов составил 97.

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 10 980.

30 сентября выявили 95 случаев инфекции, 29-го - 92, 28-го - 89. Выздоровели и были выписаны из больниц 8 962 человека, жертвой нового вируса стали 134 жителя области.

Действия режима повышенной готовности вновь было продлено. В условиях ограничений пензенцы будут жить до 15 октября включительно. Пожилым людям, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или эндокринной системы, рекомендовали не покидать дом без надобности.

Также жители региона должны соблюдать масочный режим. Защита необходима в общественных местах, транспорте и помещениях.