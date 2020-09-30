В пензенских магазинах не будут обслуживать посетителей без масок

30.09.2020 | 19:11

На дверях - строгие надписи, но на деле в магазинах далеко не все посетители надевают маски. В одной из торговых точек Пензы отсутствие средств индивидуальной защиты на лице не является препятствием для покупки.

«У меня нет никакого предписания, к администрации все вопросы», - пояснила кассир.

На лицах многих средства индивидуальной защиты появились только при виде съемочной группы 11 канала. Меняется и поведение продавцов: клиентам без повязок отказывают в обслуживании, как и должно быть.

О необходимости ужесточения контроля за соблюдением масочного режима говорили в правительстве области. С представителями торговых сетей провел беседу губернатор. По его словам, нарушителей будут наказывать.

«Если мы увидим нарушение в магазине, в торговой сети, постановлением закроем этот магазин вместе с Роспотребнадзором. Закроем, и все!» - заявил Иван Белозерцев.

Руководитель управления Роспотребнадзора отметил, что в адрес ведомства неоднократно поступали обращения граждан, считающих требование надевать маски при покупках нарушением их прав. Но в реальности ситуация другая.

«Они сами нарушают, превышают свои права. В данной ситуации торговая сеть не виновата - она исполняет постановление губернатора и постановление Правительства Российской Федерации», - пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

А покупателей без масок могут и наказать. Совещание не случайно прошло именно теперь. В регионе отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации. В день регистрируют от 85 до 97 новых случаев COVID-19. Таким был уровень заболеваемости в мае-июне.

«Если в летний период, когда у нас была передышка, мы оставляли три лечебных учреждения, которые госпитализировали больных, под коронавирус, то сейчас вынуждены использовать площади 12 медицинских организаций. Мы развернули уже 1 534 койки, и у нас практически весь коечный фонд занят пациентами», - рассказала врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

По словам Михаила Перекусихина, если срочно не принять меры, прогноз не благоприятен.

«Необходимо продлить все ограничительные мероприятия, указанные в постановлении губернатора от марта текущего года. Приостановить проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий», - сообщил он.

Никто не знает, как будут развиваться события дальше. Пока самое важное - строгое соблюдение ограничений.