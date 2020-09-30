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Общество

У пензенских школьников и студентов отменят очные занятия

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1 октября в нескольких учебных учреждениях Пензы отменят занятия. Школьники и студенты будут заниматься дистанционно.

Это коснется тех заведений, которые находятся по адресам, попавшим в зону отключения холодного водоснабжения.

Ранее стало известно, что с 8:00 до 24:00 ресурс перестанут подавать в связи с ремонтными работами на насосных станциях «Старая Подгорная» и «3-й подъем» и заменой запорной арматуры.

Без воды останутся дома на улицах Попова, Мира, Ленинградской, Пацаева, Мотоциклетной (и в проездах), Тимирязева (и в проездах), Лермонтова, Красной (до Кураева), Володарского (до Кураева), Кирова (от Лермонтова до Кураева), Калинина (от Свердлова до Кураева), Московской (до Кураева), Ключевского, Кураева, Захарова, Революционной, Ставского (до Пушкина), Станиславского, Гражданской, Ново-Гражданской и в частном секторе на улице Карпинского.

Ресурс отключат и в домах на улицах Ключевой, Шевченко, Гоголя (от Свердлова до Замойского), Замойского, Чкалова, Богданова, Свердлова, Куйбышева, Тамбовской, Ново-Тамбовской, Советской, Карла Маркса, Маршала Крылова, Белинского, Зеленодольской, Лескова (и в проездах), Подгорной (и в проездах), Водопьянова (и в проездах), Кутузова, Совхоз-Техникум, в 6-м и 7-м проездах Громова, Первомайском и Березовском переулках, Газовом поселке.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сейчас начнут учителя звонить и просить написать заявления о согласии на дистанционное обучение на 1 октября!!!

Гость||

А разве они это делают по своей личной инициативе? Большая радость тратить личное время и деньги на всякую фигню!

Имя: Гость
Комментарий:

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