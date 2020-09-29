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Общество

Несколько микрорайонов Пензы на 16 часов останутся без холодной воды

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В четверг, 1 октября, в Пензе на насосных станциях «Старая Подгорная» и «3-й подъем» заменят аварийный участок водопровода диаметром 600 мм и запорную арматуру на разводящих сетях водоснабжения.

В связи с этим холодную воду не будут подавать в дома нескольких микрорайонов города. В зону отключения попадут улицы Попова, Мира, Ленинградская, Пацаева, Мотоциклетная (и проезды), Тимирязева (и проезды), Лермонтова, Красная (до Кураева), Володарского (до Кураева), Кирова (от Лермонтова до Кураева), Калинина (от Свердлова до Кураева), Московская (до Кураева), Ключевского, Кураева, Захарова, Революционная, Ставского (до Пушкина), Станиславского, Гражданская, Ново-Гражданская, частный сектор на улице Карпинского.

Ресурс отключат и в домах на улицах Ключевой, Шевченко, Гоголя (от Свердлова до Замойского), Замойского, Чкалова, Богданова, Свердлова, Куйбышева, Тамбовской, Ново-Тамбовской, Советской, Карла Маркса, Маршала Крылова, Белинского, Зеленодольской, Лескова (и в проездах), Подгорной (и в проездах), Водопьянова (и в проездах), Кутузова, Совхоз-Техникум, в 6-м и 7-м проездах Громова, Первомайском и Березовском переулках, Газовом поселке.

Воды не будет с 8:00 до 24:00.

«Выполнение данных видов работ необходимо для обеспечения бесперебойной работы насосных станций в зимний период. На период отключения по заявкам будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты», - пояснили в ООО «Горводоканал».

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