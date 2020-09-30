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Общество

Пензенцев приглашают на бесплатный сеанс плавания в открытом бассейне

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В четверг, 1 октября, жители Пензы смогут побывать на бесплатном сеансе плавания в открытом бассейне училища олимпийского резерва Пензенской области (ул. Одоевского, 1). Здесь состоится очередное мероприятие проекта «Жить активно - здорово!».

С 11:00 до 14:00 можно будет не только пройти обследование на площадке центра общественного здоровья и медицинской профилактики, но и попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

Каждому посетителю бассейна специалисты измерят объем талии, индекс массы тела и артериальное давление, определят уровень глюкозы и холестерина в крови, насыщенность капиллярной крови кислородом.

Рекомендации специалистов помогут пензенцам скорректировать образ жизни и улучшить состояние здоровья.

«Абонемент на бесплатное разовое посещение бассейна получат все участники мероприятия», - заверили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Устроили бы уж сразу сеанс бесплатного СэКСА.

От желающих отбоя не будет.

Это будет нонсенс,уж простите за моветон.Ну,кому как,впрочем.

И девиз.

-"Ударим последними силами ГТО по ковиду!!!"

УРА!.И по второму кругу на самоизоляцию.....

Гость||

То, как КОВИД распространяется в воде выяснили??? Это вам не воздушно-капельный.

Имя: Гость
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