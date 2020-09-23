Пензенцы вновь смогут бесплатно поплавать в бассейне

23.09.2020 | 09:37

В Пензе возобновили акцию «Жить активно - здорово». Ранее мероприятия пришлось приостановить из-за распространения коронавирусной инфекции.

Теперь каждый четверг в бассейнах областного центра пензенцы смогут проверить состояние своего здоровья, получить консультацию специалиста и бесплатно поплавать.

Оценку здоровья каждого участника акции проверят специалисты по медицинской профилактике. Она включает в себя измерение окружности талии, индекса массы тела, артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови и ее насыщенность кислородом.

После этого врач даст индивидуальную консультацию, как изменить образ жизни, чтобы оставаться здоровым.

«Участники проекта, оценив состояние своего здоровья, смогут пройти апробацию комплекса ГТО и получить за это абонемент на бесплатное посещение плавательного бассейна», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Кроме того, специалисты проведут среди участников акции опрос, чтобы узнать, насколько население Пензы придерживается здорового образа жизни.

24 сентября всех желающих приглашают в плавательный бассейн «Олимпийский» на улице Антонова, 39а.

1 октября акция пройдет в открытом плавательном бассейне на улице Одоевского, 1, 8–го - в «Дельфине», на улице Радужной, 1 (Засечное), 15-го - в «Суре», на улице Красной, 106, 22-го и 29-го - в «Буртасах», на улице Строителей, 96.

1 ноября пензенцев вновь ждут в бассейне «Олимпийский».

Время проведения акции с 11:00 до 14:00.