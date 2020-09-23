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Общество

Пензенцы вновь смогут бесплатно поплавать в бассейне

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В Пензе возобновили акцию «Жить активно - здорово». Ранее мероприятия пришлось приостановить из-за распространения коронавирусной инфекции.

Теперь каждый четверг в бассейнах областного центра пензенцы смогут проверить состояние своего здоровья, получить консультацию специалиста и бесплатно поплавать.

Оценку здоровья каждого участника акции проверят специалисты по медицинской профилактике. Она включает в себя измерение окружности талии, индекса массы тела, артериального давления, уровня глюкозы и холестерина в крови и ее насыщенность кислородом.

После этого врач даст индивидуальную консультацию, как изменить образ жизни, чтобы оставаться здоровым.

«Участники проекта, оценив состояние своего здоровья, смогут пройти апробацию комплекса ГТО и получить за это абонемент на бесплатное посещение плавательного бассейна», - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

Кроме того, специалисты проведут среди участников акции опрос, чтобы узнать, насколько население Пензы придерживается здорового образа жизни.

24 сентября всех желающих приглашают в плавательный бассейн «Олимпийский» на улице Антонова, 39а.

1 октября акция пройдет в открытом плавательном бассейне на улице Одоевского, 1, 8–го - в «Дельфине», на улице Радужной, 1 (Засечное), 15-го - в «Суре», на улице Красной, 106, 22-го и 29-го - в «Буртасах», на улице Строителей, 96.

1 ноября пензенцев вновь ждут в бассейне «Олимпийский».

Время проведения акции с 11:00 до 14:00.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

22-го и 29-го - в «Буртасах», на улице Строителей, 96.
Придут так страждущие в Буртасы, в надежде поплавать нахаляву. А их так лесом, на ул. Строителей, 96.

Гость||

Гость писал(a):

А их так лесом, на ул. Строителей, 96.
В Кузнецк, в магазин К&Б

Гость||

penzainform.ru писал(a):

22-го и 29-го - в «Буртасах», на улице Строителей, 96.
Журналюги, у вас кукушка совсем что ли улетела? А какой -нибудь главный редактор или еще кто-нибудь есть, кто читает ваши опусы перед тем, как вы их на всеобщее обозрение выставите?

Гость||

С вышки поссать разрешат?

Гость||

Нет, только поплевать!

Гость||

А про вирус чтойто не вякают уже, хотя отопление-то вчинить в связи с короной хотят! Т.е.когда выгодно-вирус есть, не выгодно-нет! Как голосовать неделю-вирус, как мероприятия для галки-нисе нет! Мудрецы, однако.

Имя: Гость
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