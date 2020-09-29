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Общество

Коронавирус: в Пензенской области выявили более 90 заразившихся

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В Пензенской области продолжают регистрировать случаи коронавирусной инфекции. Во вторник, 29 сентября, прирост новых пациентов за сутки составил 92.

Всего с начала эпидемии было зафиксировано 10 788 заражений. 28-го числа выявили 89 инфицированных, 27-го – 85, 26-го – 89.

Режим повышенной готовности действует в регионе до 1 октября включительно. 28 сентября на заседании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев отметил, что пензенцы за лето расслабились и забыли о защите и риске заразиться.

«Чтобы не вводить ограничения, необходимо строго соблюдать необходимые правила. Я настоятельно рекомендую соблюдать масочный режим, перчаточный режим там, где это необходимо, на предприятиях и организациях. Это нужно, чтобы не закрыться снова», - подчеркнул губернатор.

Он призвал жителей области старше 65 лет оставаться дома и не покидать жилье без надобности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дело пахнет керосином.

Гость||

Если запах чувствуете, это хорошо

Гость||

как видно что людям на масочный режим пох

Имя: Гость
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