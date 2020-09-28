Губернатор ответил, введут ли в регионе режим самоизоляции

28.09.2020 | 09:23

В понедельник, 28 сентября, на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос, будут ли введены в регионе новые ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса.

«Я против таких мер. Но сама жизнь вынуждала нас это сделать. Чтобы не вводить ограничения, необходимо строго соблюдать необходимые правила. Я настоятельно рекомендую соблюдать масочный режим, перчаточный режим там, где это необходимо, на предприятиях и организациях. Это нужно, чтобы не закрыться снова», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что за летние месяцы жители региона расслабились и забыли про ношение масок и требуемые противоэпидемические меры.

«Наступает непростая пора с точки зрения заболеваемости. На ситуацию наслаивается и коронавирус. Давайте вместе с пониманием пройдем через этот период», - призвал губернатор.