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Общество

Губернатор ответил, введут ли в регионе режим самоизоляции

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В понедельник, 28 сентября, на совещании в правительстве области губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос, будут ли введены в регионе новые ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса.

«Я против таких мер. Но сама жизнь вынуждала нас это сделать. Чтобы не вводить ограничения, необходимо строго соблюдать необходимые правила. Я настоятельно рекомендую соблюдать масочный режим, перчаточный режим там, где это необходимо, на предприятиях и организациях. Это нужно, чтобы не закрыться снова», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что за летние месяцы жители региона расслабились и забыли про ношение масок и требуемые противоэпидемические меры.

«Наступает непростая пора с точки зрения заболеваемости. На ситуацию наслаивается и коронавирус. Давайте вместе с пониманием пройдем через этот период», - призвал губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я против таких мер.
Как Лукашенко?

Гость||

Очередной фэйк выдал.понедельник,мы привыкли.

Гость||

Инвалиды в Пензе не могут оформить субсидию на квартплату. Специалисты МФЦ не выезжают на дом из-за запрета по пандемии. По Федеральному указу действия ранее оформленных документов до конца сентября.

Что будет дальше? Специалисты МФЦ и Отдела субсидий не дают внятного ответа.

При минимальной пенсии оплатить кватплату и купить еду не реально.

Остаётся суицид?

Гость||

Остается не платить квартплату

Гость||

Как дела обстоят с обработкой общественного транспорта дез средствами?

Гость||

Хоть бы водой горячей с мылом помыли

Гость||

"ОСТАЕТСЯ СУИЦИД?" А Вы видимо из тех, кто всю молодость жили ради себя любимой (мого)!!! Кому было плевать на детей и внуков, кто предлагал своим близким решать свои проблемы самим! Как я понимаю сейчас Вам боком все это и вылезло!!! Если не кому оформить пособие и кусок хлеба принести.... , что даже соседям не за что протянуть руку помощи....

Гость||

Ну чё, готовьтесь в намордники и по горам опять.

Гость||

По норам)

Гость||

По горам можно. Готовы.

Гость||

Гость писал(a):

Вы видимо из тех, кто всю молодость жили ради себя любимой (мого)!!! Кому было плевать на детей и внуков, кто предлагал своим близким решать свои проблемы самим! Как я понимаю сейчас Вам боком все это и вылезло!!! Если не кому оформить пособие и кусок хлеба принести.... , что даже соседям не за что протянуть руку помощи....
Тпрррр...!!! Какая вы резкая! Жизнь настолько разнообразная штука, что порой такие фортеля выкидывает, какие вам и в голову не могут прийти. У человека может не быть детей по разным причинам - здоровью, дети погибли например (и такое бывает!). А соседи по большей части собой заняты, свои заботы и дела, дети опять же. Делать им нечего кроме как за соседей в очередях стоять.

Гость||

НЕ ВВЕДУТ САМОИЗОЛЯЦИЮ!

ГАРАНТИРОВАННО!

Кормить Москву надо.

Гость||

9:45 Человеку итак плохо, обязательно гадость написать ?!!

Гость||

9:57 Это обида на своего родителя. Про себя рассказала.

Гость||

"Я ничего не знаю, ничего не решаю, я здесь вообще никто. Как путин скажет так и сделаем." - заявил Белозерцев.

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Имя: Гость
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