Пензенские детсады вошли в число лучших по России

28.09.2020 | 09:02

По итогам конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2020» два дошкольных учреждения Пензенской области вошли в число 500 победителей.

Конкурс проводился с 15 января по 26 мая. Его участниками стали 16 372 детсада РФ.

Лучшими были названы детский сад № 2 «Колокольчик», который находится в Нижнем Ломове, а также детский сад № 19 в Заречном.

«Победители отмечены подарочным сертификатом на получение образовательного продукта «Онлайн-среда дистанционных технологий и электронного обучения 2020», - рассказали в пресс-службе регионального министерства образования.

24 сентября объявили итоги областного конкурса «Воспитатель года». Победителем стала педагог из Кузнецка, сотрудница детского сада №37 Лилия Огородова. Ей вручили сертификат на 100 000 рублей. Теперь женщине предстоит представлять область на всероссийском этапе конкурса.