Общество

В Пензе молодежь может получить 10000 рублей от главы города

Талантливая пензенская молодежь может претендовать на премию главы города Олега Денисова - 10 000 рублей. Он анонсировал конкурс в пятницу, 19 сентября.

Возраст желающих побороться за денежное поощрение ограничен - от 14 до 35 лет.

«Важное условие: необходимо проходить учебу в школе, колледже, вузе или учреждении допобразования, иметь награды городского, федерального или международного уровня в области науки, культуры, спорта, социальной сферы», - уточнил Олег Денисов.

Предполагается учредить по 5 наград в 4 номинациях.

«Победу одержат те, кто добился наилучших результатов в интеллектуальной, физкультурно-спортивной, художественной или общественной деятельности», - объяснил чиновник.

Претенденты должны до 15 октября заполнить необходимые документы и подать заявки. Проконсультироваться можно по телефону 34-35-15.

