В Пензе наградили победителя конкурса «Воспитатель года - 2020»

24.09.2020 | 18:45

Ольга Егорова, педагог детского сада села Красная Горка Колышлейского района. - одна из финалисток областного конкурса «Воспитатель года - 2020». Под ее опекой - дети в возрасте от 5 до 7 лет. Задача перед старшим наставником стоит непростая.

«И играть, и танцевать, и фантазировать. Он должен быть и сказочником, и волшебником - всем, чтобы заинтересовать ребенка», - отметила Ольга Егорова.

В этом году в профессиональном конкурсе «Лучший воспитатель образовательной организации» приняли участие 23 педагога из Пензы и районов области. В финал вышли 10. Претендентам на победу нужно было в кратчайшие сроки подготовить выступления и продемонстрировать жюри все свои навыки и умения, в том числе и в сфере цифровых технологий.

«Интернет-странички были более качественные, и методические разработки, которые представляли конкурсанты, достойны российского уровня», - сообщил и. о. министра образования Пензенской области Александр Воронков.

В итоге триумфатором профессионального состязания и обладательницей главного денежного приза в размере 100 000 рублей стала педагог детского сада № 37 города Кузнецка Лилия Огородова.

Занявшие вторые и третьи места конкурсанты получат 50 000 и 30 000 рублей соответственно. Победитель будет представителем Пензенской области на всероссийском конкурсе «Воспитатель года».