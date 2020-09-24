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Общество

В Пензе наградили победителя конкурса «Воспитатель года - 2020»

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Ольга Егорова, педагог детского сада села Красная Горка Колышлейского района. - одна из финалисток областного конкурса «Воспитатель года - 2020». Под ее опекой - дети в возрасте от 5 до 7 лет. Задача перед старшим наставником стоит непростая.

«И играть, и танцевать, и фантазировать. Он должен быть и сказочником, и волшебником - всем, чтобы заинтересовать ребенка», - отметила Ольга Егорова.

В этом году в профессиональном конкурсе «Лучший воспитатель образовательной организации» приняли участие 23 педагога из Пензы и районов области. В финал вышли 10. Претендентам на победу нужно было в кратчайшие сроки подготовить выступления и продемонстрировать жюри все свои навыки и умения, в том числе и в сфере цифровых технологий.

«Интернет-странички были более качественные, и методические разработки, которые представляли конкурсанты, достойны российского уровня», - сообщил и. о. министра образования Пензенской области Александр Воронков.

В итоге триумфатором профессионального состязания и обладательницей главного денежного приза в размере 100 000 рублей стала педагог детского сада № 37 города Кузнецка Лилия Огородова.

Занявшие вторые и третьи места конкурсанты получат 50 000 и 30 000 рублей соответственно. Победитель будет представителем Пензенской области на всероссийском конкурсе «Воспитатель года».

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Гость||

Это тех у кого зарплата фиговая ? И которые старались им выборы подделать ? Чтоб прибавочку получить ,а мы теперь выживай и дальше .... Это те безголовые ,которые рады что и. Фиговые зарплаты платят ....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Интернет-странички были более качественные, и методические разработки, котор
Хахах, им еще и интернет-странички подавай, да качественные штоб!! Я и лошадь, я и бык, я еще и на машинке умею, и хоровод. И всё за 15 рэ. Хитро. А ничего, что иллюстрации для веб и веб-дизайн это отдельные профессии?? Ась? Халявку у нас любят.

Гость||

Такой педагог, кто владеет всеми штучками веб, графикой, видео-шмидео и пр, да методиками современными и смежными владеющий, сколько должен получать, товарищи? То-то же. В садике они будут или в школе чужих деток учить за два гроша?

Имя: Гость
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