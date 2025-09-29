В 4 небольших населенных пунктах региона появятся кинозалы

29.09.2025 | 10:15

В Пензенской области в 4 населенных пунктах, где проживает менее 50 000 человек, откроют кинозалы.

Они появятся на базе досуговых центров в Кондоле, Кривошеевке и Золотаревке, а также в Неверкинском районном Доме культуры.

Эти учреждения прошли отбор, проводившийся Фондом кино, и получат средства на необходимое мультимедийное оборудование.

«Сейчас в Пензенской области работают 11 кинозалов по линии Фонда кино. Они находятся в Кузнецке, Нижнем Ломове, Заречном, Сердобске, Верхнем Ломове, Городище, Вадинске, Никольске, Беково, Тамале и Шемышейке», - напомнили в региональном минкульте.

В 2022 году размер субсидии, выделяемой победителям конкурса, составлял 9 миллионов рублей. В этом году сумма не уточняется.