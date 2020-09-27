Число перенесших коронавирус пензенцев достигло 8 726

27.09.2020 | 19:42

В воскресенье, 27 сентября, в региональном оперативном штабе сообщили об 1 пациенте, вылеченном от COVID-19 и выписанном из медучреждения.

Всего с начала эпидемии новую инфекцию успешно побороли 8 726 жителей региона. Жертвами коронавирусной пневмонии стали 128 (58 мужчин и 70 женщин).

За сутки специалисты подтвердили 85 случаев коронавируса, в их числе 4 - у детей. Общее число инфицированных составило 10 607, 599 из них - несовершеннолетние.

25 сентября стало известно, что в области на карантин по коронавирусу закрыли 2 школы и 20 классов в других заведениях. Ребята перешли на дистанционное обучение.