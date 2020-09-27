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Общество

Число перенесших коронавирус пензенцев достигло 8 726

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В воскресенье, 27 сентября, в региональном оперативном штабе сообщили об 1 пациенте, вылеченном от COVID-19 и выписанном из медучреждения.

Всего с начала эпидемии новую инфекцию успешно побороли 8 726 жителей региона. Жертвами коронавирусной пневмонии стали 128 (58 мужчин и 70 женщин).

За сутки специалисты подтвердили 85 случаев коронавируса, в их числе 4 - у детей. Общее число инфицированных составило 10 607, 599 из них - несовершеннолетние.

25 сентября стало известно, что в области на карантин по коронавирусу закрыли 2 школы и 20 классов в других заведениях. Ребята перешли на дистанционное обучение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда построят крематорий и начнут выполнять ВСЕ требования Роспотребнадзора?

Гость||

А чем лечат в Пензе заболевших если вообще лечат или это секрет вакцины походу пока в городе нет?

Гость||

Гость писал(a):

Когда построят крематорий
а за чем он нужен что бы бабло платить. Валежника в лесу полно как в индии.

Гость||

Гость писал(a):

Валежника в лесу полно как в индии.
Будет нарушение санитарных норм.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Меня терзают смутные сомнения, что вся эта кампания - какой-то фейк.

Гость||

Один выписан из медучреждения, а сколько же выздоровело кто лечился дома?

Гость||

Гость писал(a):

непонятно.
1. С коронавирусом.

2. От коронавируса.

3.Из-за коронавируса.

Гость||

Надо же, 1 % процента даже нет, от жителей области. Раком сколько болеет или тубиком, почемус таким пафосом не оглашают?

Имя: Гость
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